Conceicao: “Risultato estremamente ingiusto, c’era un rigore su Marega”

Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, è tutt’altro che contento dopo la sconfitta contro il Chelsea e qualche episodio dubbio, ecco le sue parole nel post partita: “Siamo l’unica squadra nei quarti di finale che non appartiene a uno dei cinque campionati più forti del mondo e questa cosa la sentiamo un po’. Azpilicueta ha commesso forse dieci falli e non è stato ammonito e penso che ci sia stato un rigore su Marega. Ci sono state diverse situazioni che chiaramente non mi hanno reso felice. Il risultato è stato estremamente ingiusto, nella qualità del gioco siamo stati superiori”.