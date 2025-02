Conceicao risolve il derby d’Italia. La Juve batte l’Inter 1-0. Bianconeri quarti, il Napoli resta primo

Il derby d’Italia è della Juventus. I bianconeri battono l’Inter 1-0 e si prendono il quarto posto, insieme alla Lazio. Decide un gol di Conceicao, ma azione strepitosa di Kolo Muani a servire il portoghese.

Dopo 3 minuti chance Juve. Scivola Bastoni, McKennie ruba palla e serve Nico Gonzalez. L’argentino entra in area e calcia, ma alto.

Dopo lo spavento lievita l’Inter che pressa e costringe la Juve nella sua metà campo, costruendo anche potenziali palle gol, due delle quali fermate poi per fuorigioco.

Al 19′ doppia chance Inter. Barella prova a calciare, scivola, palla che arriva a Taremi che di rovesciata calcia in porta, attento Di Gregorio. Sulla respinta Lautaro crossa, Dumfries solo in area di testa stacca alto.

Risponde la Juve al 22′, anche in questo caso doppia chance. Lancio di Weah per Nico Gonzalez, che entra in area, di sinistro calcia, para Sommer. Sulla respinta arriva McKennie, l’americano serve Conceicao che calcia a sua volta di sinistro, ancora Sommer nega il gol, deviando in corner. Dal calcio d’angolo, svetta Kolo Muani di testa, ma centrale.

Al 33′ ancora chance Juve. Da fallo laterale, McKennie spizza di testa, palla che arriva a Kolo Muani che da solo davanti a Sommer calcia ma alto. Errore del francese che poteva darla anche a Nico Gonzalez che sarebbe stato solo a porta vuota. Risponde l’Inter al 36′. Ruba palla Dumfries che pesca in area Lautaro tutto solo, ma palla in curva. Ancora chance per l’Inter al 44′. Contropiede nerazzurro con Dumfries, l’olandese entra in area e calcia, palla sul palo.

Nella ripresa, ritmi che calano leggermente. Parte meglio la Juve con un potenziale contropiede che Dimarco salva alla grande. Dall’altra parte il salvataggio lo fa Weah su Calhanoglu. Cambiano Motta e Inzaghi. Cambiaso entra per Savona, per l’Inter tre cambi con Carlos Augusto, Zalewski e Thuram in campo.

Al 69′ grande chance per l’Inter. Thuram si libera si Veiga, palla in mezzo per Dumfries che calcia a colpo sicuro, para Di Gregorio che si aiuta con il palo ma era tutto fermo. Fallo di Thuram su Veiga ad inizio azione. Al 72′ la Juve reagisce con un colpo di testa di Koopmeiners, palla larga.

Al 74′ Juventus in vantaggio. Giocata clamorosa di Kolo Muani: resiste ad una carica e rouleta alla Zidane per passare il pallone a Conceicao che di prima intenzione non lascia scampo a Sommer di sinistro. E’ vantaggio Juve. Al 76′ altra enorme chance per i bianconeri. Contropiede orchestrato ancora da Conceicao, palla per Koopmeiners che calcia a colpo sicuro. Salva sulla linea Dumfries. Inzaghi si gioca anche la carta Correa. Per la Juve esce Conceicao ed entra Yildiz.

Ci prova l’Inter. All’85’, cross di Zalewski in mezzo, Thuram solo di testa, in curva. Juve che ha enormi chance in contropiede per chiudere la gara, ma non le sfrutta. Bravo Sommer a salvare su Kolo Muani. Al 93′ l’Inter ha la chance con Thuram che calcia forte, ma alto. E allora finisce così, la Juventus vince 1-0. Bianconeri quarti, a 46 punti. Terza vittoria di fila in campionato. Seconda sconfitta di fila fuori casa per l’Inter che resta a -2 dal Napoli.

