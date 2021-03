Conceicao: “Queste sono le partite che fanno la storia del club. Dopo l’espulsione abbiamo mostrato il nostro carattere”

Sergio Conceicao, tecnico del Porto, è intervenuto ai microfoni della UEFA per analizzare il match contro la Juventus: “Ho un gruppo di giocatori coraggiosi che hanno interpretato al meglio la partita contro una grande squadra e contro giocatori di altissimo livello. Abbiamo sofferto, ma siamo stati anche in grado di creare difficoltà alla Juventus. Siamo stati una vera squadra, faccio i complimenti ai miei giocatori, hanno fatto un lavoro fantastico. Dopo l’espulsione di Taremi abbiamo mostrato il DNA del Porto. Non abbiamo mai smesso di crederci. Queste partite segnano la storia del club. Ho detto loro che era necessario fare qualcosa di più, è da queste situazioni che si trova la forza”.

Foto: twitter porto