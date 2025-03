Conceiçao: “Pulisic ha un problema fisico, dobbiamo gestirlo”

Domani, alle ore 20:45, Milan e Lazio si affronteranno nel match valido per il 27° turno di Serie A. A parlarne, durante la conferenza stampa di rito, è stato Conceiçao. Queste le sue parole: “Reijnders ha fatto gol a Torino e lui è sempre molto presente nella costruzione, di inserirsi in area. Sta giocando più basso, ma si sta muovendo bene. Tutti possono dare di più, anche io. A Bologna il dottore mi ha detto che Pulisic non poteva iniziare la partita la mattina stessa e io devo trovare la soluzione in quel momento. Joao Felix non doveva giocare titolare. Pulisic ha un piccolo problema fisico, dobbiamo gestirlo e si vede nella sua freschezza. Il fatto che Joao Felix dovesse andare in panchina nella gara contro il Bologna fa parte della strategia. Lui è molto bravo tra le linee. Secondo me tocca troppe volte il pallone e va in zone dove non deve, abbiamo bisogno di una seconda punta e non di un centrocampista difensivo. Lui deve essere decisivo, non si deve trovare lontano dalla porta, ma cercare di fare la differenza negli ultimi 30 metri”.

Ha poi continuato parlando della gara contro la Lazio: “L’essere umano è pieno di ricordi, è normale. Ma anche se domani ci fossero stati i miei genitori a giocare per la Lazio io avrei cercato di vincere. Li ringrazio per i tre anni stupendi, ma saranno avversari. Baroni sta facendo un lavoro di qualità alla Lazio, ha un percorso dalla Serie C alla Serie A con più di 400 partite. Complimenti, sta facendo un buonissimo lavoro”.

FOTO: X Milan