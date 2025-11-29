Conceicao: “Potevamo fare più gol. Dobbiamo rischiare qualcosa in più e migliorare”

29/11/2025 | 20:16:55

Conceicao ha parlato a Dazn dopo Juventus-Cagliari: “Penso che abbiamo fatto una partita per vincere con più gol, anche io avevo la possibilità di farlo e non l’ho fatto. Ma penso che abbiamo cominciato non bene, ma poi abbiamo migliorato e nel secondo tempo potevamo chiudere la gara. abbiamo iniziato non bene, potevamo rischiare più i passaggi dentro, anche perchè è difficile contro una squadra che si mette indietro, tutti lì, 5-3-2, allora avere gli spazi che vogliamo era difficile. Sappiamo che dobbiamo rischiare quei passaggi e l’abbiamo fatto solo dopo aver preso un gol. Su quello dobbiamo migliorare, ma dopo quel gol abbiamo fatto una partita dove potevamo fare più gol, quello di sicuro”.

Foto: instagram Juve