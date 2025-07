Conceicao piu Costa: filo diretto Juve-Portogallo

14/07/2025 | 11:04:12

La Juventus è in collegamento diretto con il Portogallo per due operazioni bene avviatee che si possono sbloccare nelle prossime ore. Stiamo parlando di Francisco Conceicao che la Juventus ha voglia di riscattare e intende farlo entro domani per una cifra di circa 25 milioni, considerando che da dopodomani la clausola sale a 45 milioni. Conceicao è ritenuto indispensabile da Tudor. Nel frattempo sta procedendo un’altra trattativa che vi abbiamo anticipato in esclusiva, quella per Alberto Costa allo Sporting CP. Alla Juventus piace Hjulmand dello stesso club portoghese, ma la valutazione è alta, eventualmente se ne riparlerà più avanti. Esattamente come ci sono altri esterni in uscita, tra Weah e Mbangula la Juve prenderà una decisione dopo le ultime richieste, mentre per Nico Gonzalez si può materializzare una pista araba. A quel punto, come già anticipato, la pratica Sancho potrebbe entrare nel vivo.

Foto: instagram Juve