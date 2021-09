Conceiçao: “Pepe non si è allenato, sarà in dubbio fino a domani. Possiamo fermare il Liverpool”

Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro il Liverpool: “Rappresentiamo un club storico, che ha fatto bene in Champions League, ma la storia e il passato non giocano. L’identità del Liverpool, come la nostra, non è cambiata. Affronteremo un avversario che per me, in alcuni momenti della partita, è la squadra più forte del mondo. Sta a noi contrastare la sua forza e mettere in luce le debolezze. Domani affronteremo un grande Liverpool ma credo che abbiamo possibilità. Pepe? La situazione non è buona. Non si è allenato oggi, vedremo domani. Sarà in dubbio fino all’ultimo. Ovviamente che ci sia o meno fa una grande differenza. Non che gli altri siano meno forti, ma lui è un giocatore di grande esperienza e in queste partite è fondamentale avere uomini così in un reparto così importante”.

Foto: Twitter Porto