Conceicao: “Partita dura, loro facevano tanti falli. Bello sfidare il City”

22/06/2025 | 20:42:45

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Casablanca.

Queste le sue parole: “Partita sicuramente difficile contro una squadra molto dura. Ci sono stati tanti falli, siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco: ora ci aspetta una gara molto complicata con il Manchester City”.

Due gare, due vittorie: con il City si giocherà con la stessa intensità? “Tutte le partite sono diverse: oggi abbiamo vinto e questa era la cosa più importante”.

Clima non perfetto per una sfida importante: “C’è stato molto caldo, non è facile ma dobbiamo pensare al nostro lavoro e non cercare scuse”.

Vicino al gol anche questa sera: cosa è mancato? “Vorrei segnare in ogni gara, ma la vittoria è più importante”

Foto: sito Juventus