Conceicao: “Non sono il Conte portoghese. E non ho bisogno di rassicurazioni”

Sempre in conferenza stampa il tecnico ha parlato anche del suo futuro: “Io non ho bisogno di rassicurazioni, sono qua per fare il migliore lavoro possibile. Passo questa passione ai giocatori: il paragone con Antonio è per questo, la passione. Al di là della passione per il calcio, siamo appassionati della vita, del calcio, della famiglia, degli amici. Vedo che anche Antonio è un po’ così. La cosa più importante è Napoli-Milan. Non mi sento il Conte portoghese”

Foto: X Milan