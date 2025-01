Conceicao: “Non entro nel lavoro di Fonseca, ma vedo un Milan dubbioso. Leao in finale? Vediamo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus: “Non stavamo facendo quello che abbiamo preparato nella prima partita, senza palla e in pressing eravamo fuori posizione. Se non pressiamo tutti allo stesso modo diventa difficile. Con la palla eravamo troppo macchinosi, i nostri terzini hanno spinto poco nel primo tempo. Abbiamo parlato coi giocatori, facendogli vedere le immagini: per vincere a questi livelli serve altro. Non entro nel lavoro di Paulo Fonseca, non è questo, ma vedevo una squadra dubbiosa: nel calcio e nella vita serve coraggio. Hanno ricevuto un messaggio che era totalmente diverso, abbiamo cambiato anche qualcosa di tattica”.

La dedica: “Sì, ai giocatori. Hanno messo quello che chiedevo, una dedica più ampia la farei se vincessimo la Supercoppa”.

Su Bennacer: “I ragazzi sono molto uniti, Isma ha fatto un bel discorso alla fine: ha parlato lui ma poteva parlare un altro perché il sentimento era lo stesso, di questo sono contento”.

Sul ritorno di Leao in finale: “Vediamo, ogni ora è importante con questi infortuni muscolari. Vedremo come sta”.

Foto: X Milan