Conceicao: “Non avete ancora visto la mia versione migliore, diventerò più forte”

26/04/2026 | 23:16:29

Conceicao ha parlato a Sky dopo Milan-Juventus: “Per noi il pari non era quello che volevamo. Penso che abbiamo avuto opportunità per fare gol, eravamo l’unica squadra che voleva vincere. Però un pareggio ci sta. Non hanno ancora visto il miglior Conceiçao. Sarò più forte in futuro e lo dimostrerò. Sappiamo che stiamo giocando bene, che stiamo vincendo, però dobbiamo continuare. Siamo in crescita, giochiamo bene a calcio, però dobbiamo continuare per vincere più partite possibile”.

foto x juventus