Conceicao, nessuna lesione: sospiro di sollievo per Tudor

09/09/2025 | 20:00:55

Dopo il problema rimediato nelle scorse ore, arriva un sospiro di sollievo per la Juventus: nessuna lesione per Francisco Conceicao. L’ex Porto ha sostenuto questa mattina gli esami strumentali, dai quali non emersa nessuna lesione; l’esterno bianconero rimane comunque in dubbio per la partita contro l’Inter, anche in vista dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Conceicao si è allenato individualmente, non si tratta di un infortunio grave ma lo staff medico non vuole rischiare con il giocatore. Sul resto del gruppo, lavoro di recupero per Locatelli e Yildiz dopo le fatiche con le rispettive nazionali.

Foto: instagram Juve