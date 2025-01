Conceicao: “Mercato? Spero qualcosa possa arrivare. Altrimenti, andremo in guerra con ciò che abbiamo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro il Parma, rispondendo così alla domanda in chiave mercato: “Vediamo. Non sto bluffando, ma sono concentrato sui giocatori che abbiamo. Dopo la Juve ho detto che c’era bisogno di qualcosa in più e non mi tiro indietro. Quindi spero che qualcosa in più possa arrivare, se non andremo in guerra con ciò che abbiamo”.

Foto: X Milan