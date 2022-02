Conceiçao: “Legatissimo alla Lazio. Priorità al campionato, ma daremo il massimo”

Il tecnico del Porto, Sergio Conceiçao, ha parlato in conferenza stampa per presentare Porto-Lazio: “La Lazio per l’esperienza vissuta e per i titoli vinti rappresenta tanto per me, conservo ricordi bellissimi a Roma e per la Lazio provo grande affetto. So che affrontiamo una squadra molto forte, passerà la squadra migliore. Sono tifoso della Lazio, amo da morire Roma. La Lazio mi è rimasta nel cuore, sapete come mi sono sentito, ricordo la Supercoppa nel 1998 dove abbiamo vinto a Torino contro la Juventus. Una squadra e una dirigenza di altissimo livello“. Sulle priorità stagionali: “Ci prepariamo bene studiando l’avversario. Siamo il Porto e dobbiamo sempre pensare di essere a un alto livello europeo. La nostra priorità il campionato ma noi siamo il Porto e dobbiamo sempre dare il massimo in ogni competizione“. Chiusura su Felipe Anderson, l’anno scorso al Porto: “Non ha avuto la possibilità di giocare molto ma ha capacità fisiche e tecniche incredibili. Il problema era motevazionale, di fiducia“.

Foto: Twitter Porto