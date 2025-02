Conceiçao: “Leao è a disposizione, ma non dico se gioca”

Domani, alle ore 21:00, il Milan affronterà il Feyenoord nel match valido per l’andata dei playoff di Uefa Champions League. A parlare della gara, nella conferenza stampa di rito, è stato Conceiçao. Queste le sue parole: “Non abbiamo tante soluzioni, siamo 15 più Camarda e Bartesaghi. Tra infortuni e giocatori fuori lista abbiamo qualche difficoltà, ma anche loro hanno degli infortunati. Leao è a disposizione, è stata una mia scelta non farlo partire tra i titolari, ma poi è entrato bene e ha fatto il suo lavoro. Non dico se giocherà, se lo dico è un’eccezione. Questa è una partita speciale per tutti perché è colpa nostra se siamo qua. Gimenez lo seguivo da anni. Lo conosco, è giovane, ha 23 anni, ma è già di altissimo livello. Quattro attaccanti? L’equilibrio si fa con tutta la squadra. Non è che se hai più giocatori offensivi fai più gol e se hai tanti difensori non prendi gol. Ci sono tanti momenti e noi abbiamo bisogno di questo equilibrio. Io conto su tutti i giocatori e in difesa ho quattro giocatori che mi danno tanta fiducia. Qualsiasi coppia giochi mi trasmette tranquillità. Per quanto riguarda la partita sarà difficile, storicamente non è semplice giocare in Olanda contro il Feyenoord. Si tratta di un ambiente difficile, caldo, ma se entriamo con l’attegiamento giusto allora sicuramente c’è grande probabilità di fare risultato”.

FOTO: X Milan