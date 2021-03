Conceição: “La Juve ha investito per puntare alla Champions, ma ci siamo preparati per qualificarci”

Sergio Conceição, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Champions League contro la Juventus: “Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi per ottenere un risultato positivo che, in un club come il Porto, non può che essere la vittoria. Giocheremo una partita a immagine di chi siamo come squadra e proveremo a vincerla. Faremo di tutto per qualificarci. Ci sono 11 giocatori contro 11 giocatori, più 5 che entrano, e sicuramente faranno di tutto per nobilitare lo stemma che abbiamo sul petto. Troveremo una squadra che è stata recentemente in finale, che ha investito per cercare di vincere la Champions League. Giocheremo a immagine di chi siamo come squadra e proveremo a vincere. Conosciamo le difficoltà, ma faremo di tutto per ottenere la qualificazione”.

Foto: twitter Porto