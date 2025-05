Conceicao: “Jovic sta meglio, si è fermato Abraham. Non è vero che giochiamo per niente”

04/05/2025 | 13:42:35

L’allenatore del Milan Sergio Conceicao ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Genoa, tentando di tenere alta la guardia: “Non è che non giochiamo per niente: ogni giorno che veniamo qua c’è la responsabilità di giocare per il Milan. Noi giochiamo per il Milan”. Sulla situazione infortunati: “Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: lui, Bondo e Sottil”. Sul piano per le prossime settimane: “Pensiamo partita per partita, migliorando cosa pensiamo ci sia bisogno di migliorare, cercando di essere una squadra più forte ogni giorno che passa. Pensiamo al Genoa domani e poi alle due col Bologna”.

FOTO: X Milan