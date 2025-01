Conceicao: “Io sono diretto. Se c’è un comportamento non corretto, si fa notare”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 contro il Parma: “Si vive con passione questo sport, sono cose che per me vanno bene perché era una situazione della partita. Come con i figli: se c’è un comportamento non corretto si fa notare. Io sono diretto, loro sanno che stiamo creando un legame importante e anche con lo spirito abbiamo vinto”.

Sulle scelte “Volevo vincere prima, non in rimonta. Dobbiamo migliorare sul gioco. Le scelte all’intervallo sono state per migliorare la squadra, indipendentemente dai nomi. Theo e Leao ci hanno dato tanto in passato, anche vicino. Dico già che a Zagabria giocano”.

Poi ha proseguito: “Manca un po’ l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Guardiamo gli attaccanti, ma è tutto il processo della squadra che permette a loro di segnare. Dobbiamo migliorare su tante piccole cose, che sono importanti alla fine”.

Su Fofana: “Era dispiaciuto, perderà una partita importante. Sono stato io il colpevole di averlo messo in campo. Dovevo guardare ad oggi, altrimenti rischiavo di perdere sia questa partita che la prossima”.

Infine: “Come mai così tanto in spogliatoio? Ci sono tante cose da programmare, domani iniziamo a lavorare per la partita di Champions League. Non guardiamo l’orologio”.

Foto: X Milan