Conceicao: “Il Feyenoord ha vinto tutti i duelli. Dovevamo fare di più”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato a Prime Video dopo il ko in casa del Feyenoord.

Queste le sue parole: “Le partite si vincono sui duelli, sia offensivi che difensivi, il Feyenoord lo ha fatto e noi dovevamo fare di più. L’ambiente era bello caldo ma ci doveva motivare, non il contrario. Il gol subito è stato difficile nella squadra, ma ci sta nel calcio. Sicuramente dovevamo fare di più a livello di conclusioni in porta, ma siamo solo a metà: non è finita, anzi è tutto aperto, cerchiamo di dare una risposta diversa. Il poco tempo è un problema, ma è quello che è, tutti noi noi dobbiamo dare di più e alzare il livello, poi le partite diventeranno più facili. Ho un gruppo di grande qualità, ora dobbiamo mettere altro nel nostro gioco”.

E’ difficile sovvertire una stagione iniziata storta. “E’ difficile ma non è impossibile, noi siamo qua per cambiare la situazione e fare quattro mesi diversi rispetto ai primi sei”.

Hai sottovalutato il Feyenoord mettendo quattro attaccanti? “Mai. Io nel calcio sono abituato a rispettare tutto e tutti. La partita è stata preparata come una finale di Champions League, con poco tempo a disposizione. Non lo farò mai, perché so quanto mi è costato arrivare fino a qui”.

Rifarebbe la scelta delle quattro punte? “Siamo tutti bravissimi a commentare dopo, ma prima della partita ho pensato a quello. Capisco la curiosità, ma abbiamo giocato in undici, poi chiaramente sono io a dover trovare gli equilibri”.

