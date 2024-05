Conceicao: “Il dialogo con Villas-Boas? Molto cordiale”

Sergio Conceicao, uno degli obiettivi del Milan, ha parlato in conferenza stampa riguardo il suo futuro: “Non è il momento di fare bilanci, altrimenti dovrei parlare di sette anni e non parlerò della pandemia, del fair play finanziario, delle elezioni… I tifosi, i soci e i simpatizzanti sono più preoccupati per la partita di domani, un derby della regione Nord, e ci sarà un altro. È una regione in cui il calcio rappresenta il paese in modo eccellente. L’importante è pensare alla partita di domani, e poi guardare a medio o breve termine alle partite che abbiamo di fronte e alla finale di Coppa. Non è il momento di fare bilanci. Sulla situazione contrattuale non c’è nulla da chiarire. Sono qui da sette anni ed ho già rinnovato tre volte, il nostro club in questi sette anni ha avuto tre anni difficili di fair play finanziario, due di pandemia anche difficili. Sono state molte le difficoltà ma nonostante tutto siamo lì, a livello di titoli, uguali ai nostri grandi rivali, Sporting e Benfica. Penso che il lavoro sia stato fatto bene. L’opinione dei tre candidati e dell’attuale presidente era che avrei dovuto rinnovare più di un anno fa. Il nostro presidente ha avuto l’intenzione di metterlo per iscritto, e il dottor Nuno Lobo ha anche avuto la gentilezza di dire che se fosse stato presidente io sarei stato l’allenatore. Non sono legato alla posizione. Non voglio parlare di più di questo. Rispettatelo”.

Foto: Twitter Porto