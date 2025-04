Conceicao: “I miei tre mesi al Milan? Non sono la persona più felice del mondo”

Sergio Conceicao ha analizzato il momento che sta vivendo in conferenza stampa e alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan. “Vincere un altro trofeo mi darebbe soddisfazione, ma dobbiamo prima farlo tra semifinale e finale. Mi piace vivere con intensità giorno dopo giorno e provare a migliorare la squadra a livello professionale, correggere alcuni difetti che ho da allenatore. Il mio pensiero è quello di lavorare al massimo, migliorare squadra e me stesso. Non so come mi sentirò tra un mese e mezzo o due, di sicuro adesso non sono la persona più felice del mondo per quanto ho vissuto in questi tre mesi. Il rapporto con la squadra è buonissimo e si è visto anche nel secondo tempo di Napoli”. E sull’utilizzo di Leao dal primo minuto nel corso di un’intervista a Mediaset l’allenatore ha aggiunto: “Io non so se domani sarò vivo, perciò vedrete”.

Foto: sito Milan