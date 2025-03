Conceicao: “Giornata nera, è successo di tutto. Rigori? Ci sono tre giocatori che decidono”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli: “Da quando sono qua non ho mai trovato scuse di nessun tipo, oggi è successo di tutto. Mi sono svegliato e Loftus Cheek stava male, dopo Thiaw ha vomitato. Cominciamo la partita in un modo e alla prima palla prendiamo gol. Abbiamo fatto 20 minuti come non volevamo, non voglio aggrapparmi alla sfortuna ma è stata una giornata nera”.

Sull’episodio del rigore ha aggiunto: “Ci sono tre giocatori che battono. Pulisic ha voluto dare fiducia al suo compagno che non segnava da tanto, ma è un buon segno dello spogliatoio che abbiamo. Non meritavamo questa sconfitta. Leao? Aveva un problemino alla coscia e già pensavo di non farlo giocare. La squadra ha potenziale, deve trovare equilibrio alternando le fasi di pressing e quelle in cui rimaniamo dietro”.

Foto: X Milan