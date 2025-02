Conceiçao: “Gimenez? Bel giocatore, ma vedo tante bugie scritte”

Non di certo un match come gli altri quello che attende il Milan. I rossoneri, infatti, domani alle ore 18:00 se la vedranno contro l’Inter. Un Derby carico di emozioni, soprattutto dopo l’ultimo scontro. A parlare di questo e di mercato è stato il tecnico rossonero Conceiçao nella conferenza stampa di rito. Queste le sue parole: “Per me sono importanti tutti e con me al Porto anche Taremi ha giocato fino all’ultimo pur essendo a fine contratto. Se un giocatore è più forte dell’altro deve giocare. Mercato? Vedo tante cose scritte, bugie su bugie, che mettono altre difficoltà dentro. Io sono sempre qui davanti a voi…se avete dubbi ditemeli. Perché le bugie fanno male. Poi mi trovo a gestire altre cose che non mi appartengono Gimenez? Non ne posso parlare perché non è ancora ufficiale. Se mi piace? Eh, bel giocatore”.

FOTO: X Milan