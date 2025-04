Conceicao: “Futuro? Tra qualche mese saprete cosa ho in mente”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Sergio Cocneicao, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Venezia: “Non era facile oggi dopo il derby avere la concentrazione, non è facile poi venire qui in casa del Venezia, in tanti hanno perso punti. Hanno giocatori veloci e bravi nell’1 contro 1. Vincere oggi era fondamentale per dare continuità alla semifinale di coppa. Non sono un fan di questo modulo, ma mi sto adattando ai miei giocatori”.

Poi ha proseguito: “Meglio vincere 2 coppe della qualificazione in Champions? Non sono d’accordo, noi siamo il Milan. È sicuramente importante vincere un altro trofeo, ma ora l’importante è trovare l’equilibrio”.

Su Thiaw e Gimenez: “Noi prepariamo la gara pensando a chi dall’inizio mi può dare di più per vincere le partite. Poi un giocatore o un altro, per me non cambia, conta il gruppo. Santiago invece sa di non essere al meglio, ma quando è uscito ha capito che deve pensare alle cose buone fatte, come il gol di oggi. Noi siamo fiduciosi di lui, come degli altri”.

Infine, sul futuro: “Non è importante Conceição in questo momento, dobbiamo solo lavorare duro. Tra qualche mese poi saprete cosa ho in mente, perché magari ho io in programma di fare una vacanza per 10 anni in Portogallo. Vedremo”.

Foto: X Milan