Conceicao: “Fofana? Ha un problema al piede, vedremo fino all’ultimo. Spero di averlo”

13/05/2025 | 17:30:59

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha così risposto all domanda sulla disponibilità di Fofana per la finale di domani contro il Bologna: “Non sappiamo ancora se è al 100%, veramente, non sto bluffando. Ha un problema al piede, vedremo fino all’ultimo: ha fatto l’ultimo allenamento, ma il problema è un po’ particolare e il dottore ci saprà dire meglio. Spero di averlo domani”.

foto twitter milan