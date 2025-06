Conceição: “Felice per i gol, ma conta la vittoria. Vogliamo continuare così”

19/06/2025 | 09:02:12

Francisco Conceição non si nasconde dopo l’ottimo avvio: l’esterno offensivo ha messo il timbro con una doppietta e una prestazione importante, ma resta concentrato sull’obiettivo collettivo. “Sono molto felice per i gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Abbiamo iniziato bene, vincere era quello che volevamo e vogliamo continuare così”, ha dichiarato il talento portoghese. Poi una riflessione sulla condizione fisica: “Siamo in buona forma, siamo al top fisicamente ed è qualcosa su cui lavoriamo ogni giorno”. Infine, massima disponibilità verso il tecnico: “Mi piace giocare, in qualsiasi ruolo l’allenatore ritenga necessario”. Foto: Instagram Juve