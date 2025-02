Conceicao: “Felice per gli acquisti di gennaio. Leao? Può fare molto di più”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset, dopo il 3-1 casalingo contro la Roma nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Questa la sua analisi: “Io parlavo di cose essenziali nel calcio e nella vita: ambizione, passione e voglia di essere più forti domani rispetto ad oggi. Cerchiamo di far passare alla squadra quello che vogliamo. Tutti i dettagli delle fasi diverse del gioco si allenano: noi giochiamo ogni 3 giorni e abbiamo poco tempo, ma i giocatori sono intelligenti e accettano quelli che diciamo. Contento anche per Joao e Santiago, hanno capito subito”.

Bel gol di Joao Felix? “Bel gol, ma siamo passati in semifinale e mancano ancora partite per vincere la coppa. Pensiamo ad Empoli, abbiamo difficoltà in campionato e speriamo di continuare con la costanza che vogliamo”.

Quanto è importante l’equilibrio? “E’ fondamentale, a tutti i livelli. Il calcio è fatto di equilibri, con e senza palla. Oggi ho visti anche segnali che non mi sono piaciuti, cerchiamo di migliorare questi equilibri”.

Leao può fare di più? “Sì, molto di più. Ha caratteristiche incredibili, deve pensare che la palla è importante e si gioca. Quando ha la palla è importante, quando non ce l’ha deve lavorare. Deve capire che gioca dentro un collettivo e deve mettersi a disposizione della squadra. C’è sofferenza ad uscire dalla comfort zone. Per me può fare molto di più, può essere un giocatore di un altro livello se capisce alcune cose su cui stiamo lavorando tutti i giorni”.

Trovi similitudini con il tuo vecchio Porto?

“Stiamo lavorando per essere una squadra più compatta e aggressiva, non permettendo agli avversari di arrivare vicino alla nostra porta. Con i giocatori arrivati a gennaio, le caratteristiche loro mi danno conforto per andare sulla strada che mi piace a me”.

Foto: Instagram Milan