Conceicao: “Felice del rendimento di Francisco alla Juve. Con Simone Inzaghi nessun problema”

22/12/2025 | 11:04:59

Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul rapporto con Simone Inzaghi.

Queste le sue parole: “Simone? Sì, ci siamo sfidati a ottobre e ha vinto lui. Ero appena arrivato. Dopo Porto-Inter , dove i suoi ebbero un bel po’ di fortuna, non lo salutai perché in fondo sono così, durante le partite vado in trance, ma è un grande allenatore. Abbiamo vinto lo scudetto insieme alla Lazio nel 2000. Il rapporto è buono”.

La soddisfazione più grande da calciatore è “lo scudetto del 2000 con la Lazio, il più incredibile di sempre. Io, Sinisa e Stankovic ascoltavamo la radio nello spogliatoio. Era un gruppo di personalità, pieno di piccole risse ogni giorno, ma Eriksson sapeva gestirci. Ricordo anche la Supercoppa Europea del 1999, con lo United: Ferguson disse che il suo più grande rimpianto fu quella sconfitta”.

Sulla delusione più grande nessun dubbio: “Lo scudetto perso il 5 maggio con l’Inter. Consolai Ronaldo in lacrime in panchina, ero accanto a lui. Nessuno ci poteva credere. A Milano ho avuto difficoltà: Cuper non mi dava fiducia, ma era un gruppo di campioni”.

Infine un passaggio anche su suo figlio che veste la maglia della Juventus: “Francisco ora è alla Juventus e sta facendo bene”.

Foto: Instagram personale