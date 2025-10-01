Conceicao: “Fantastico secondo tempo, ma dovevamo portarla a casa”

01/10/2025 | 23:33:30

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo il pareggio contro il Villarreal.

Queste le sue parole: “Non dico che perché sono entrato, ma perchè la squadra ha capito cosa migliorare alla fine del primo tempo. Dobbiamo fare un po’ meglio quello che alleniamo: siamo cresciuti nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a vincere”.

Cosa è mancato per vincere? “E’ mancato un altro gol che meritavamo, ma va detto che abbiamo affrontato una squadra forte. Dobbiamo continuare forte e pensiamo alla prossima sfida di Serie A”.

Avevi mai visto Gatti fare un gol così, anche in allenamento? “Lui qualche volta c prova, è bene che sia riuscito a farlo oggi. Dobbiamo continuare a lavorare per riuscire a centrare una vittori in Champions”.

