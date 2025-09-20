Conceicao: “Eravamo stanchi, giochiamo ogni tre giorni. Tanti errori, ma dobbiamo vincere sempre”

20/09/2025 | 20:26:16

Francisco Conceicao ha analizzato in conferenza stampa il pareggio contro il Verona: “Siamo una grande squadra che gioca in tutte le competizioni, è normale essere un po’ più stanchi delle altre squadre. Sapevamo che qui sarebbe stata difficile, normale che volessimo fare meglio, non ci siamo riusciti. Sapevamo che il Verona è forte in casa, abbiamo perso qualche pallone di troppo, questa cosa si può spiegare con il fatto che giochiamo ogni 3 giorni. Siamo tutti forti, io faccio il meglio per mettere in difficoltà l’allenatore, poi spetta a lui decidere. Abbiamo sbagliato tanti passaggi, ma le grandi squadre hanno tante partite da giocare e noi dobbiamo subito ripartire perché la Juventus deve vincere ogni partita”.

Foto: instagram Juve