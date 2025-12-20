Conceicao e Openda, la Juventus batte anche la Roma (2-1). A Gasperini non basta Baldanzi

20/12/2025 | 22:38:55

La Juventus batte anche la Roma e riesce a dare seguito al successo di Bologna. Decidono i gol di Conceicao e Openda, a Gasperini non basta Baldanzi. La Juventus chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo con gol di Conceicao.Tentativo della Roma dopo 10′ di gioco. Al 22′ occasione per la Juventus. Thuram serve benissimo Openda in area. Tiro smorzato dall’uscita sicura di Svilar. Gara che poi prosegue su binari equilibrati, con i giallorossi che prendono in mano il pallino del gioco, pur senza creare particolari grattacapi dalle parti di Di Gregorio. La grande occasione per la Juve arriva con Conceicao al 42′, il portoghese sterza e calcia addosso a Svilar da pochi passi. E’ in realtà l’antipasto del gol che arriva un minuto più tardi con Conceicao pescato da Cambiaso, la conclusione di mancino batte Svilar. Nella ripresa i bianconeri trovano il raddoppio con il primo gol in Serie di Openda. Grande palla di Zhegrova nel cuore dell’area per McKennie, che da pochi passi colpisce di testa trovando la deviazione di Svilar. Il pallone però resta lì e McKennie serve Openda, che a porta vuota non sbaglia e mette in rete. La Roma però rientra in partita dopo 5′. Wesley interrompe un contropiede della Juve e innesca Ferguson: sinistro potente in diagonale, respinto da Di Gregorio; irrompe Baldanzi che ribadisce in rete.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (61′ Rugani), Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao (61′ Zhegrova), Yildiz; Openda (82′ David). All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé (56′ Baldanzi), Pellegrini (53′ Bailey, 73′ El Shaarawy); Dybala (56′ Ferguson). All. Gasperini.

foto x juve