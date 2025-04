Conceicao: “Dobbiamo fare una grande prestazione e vincere. Walker e Loftus-Cheek ci saranno”

Sergio Conceicao ha presentato in conferenza stampa il derby di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera. “Intanto un pensiero per Papa Francesco una persona che era il massimo della Chiesa Cattolica, io ogni giorno vado a Messa alle 18,30 in centro a Milano. Era uno uomo straordinario, con le sue parole e il suo sguardo ci mancherà. La partita di domani per noi è fondamentale, vogliamo vincere e regalare ai tifosi questo titolo. Dobbiamo fare una grandissima partita, è la quarta volta che affronto l’Inter in questa stagione. Prima dell’Atalanta c’erano belle sensazioni come prima di Udine, dopo l’intervallo nei primi 15 minuti non hanno superato la metà campo. Abbiamo preso gol con un errore collettivo e chi è entrato non ha dato qualcosa alla squadra. Di questo abbiamo parlato, loro sono cosciente che la partita di domani è la più importante. Walker e Loftus-Cheek non sono fisicamente al top ma ci saranno. Dobbiamo sfruttare i punti deboli dell’Inter e stare attenti ai loro punti di forza. Mi aspetto il miglior Milan, sicuramente molto competitivo e con una grande fiducia. Gimenez non è terzo nelle gerarchie, dipende dalla forma dei giocatori, nelle ultime settimane è stato infortunato. Io scelgo, ma non ci sono gerarchie, chi entra dopo è ancora più fondamentale. Dobbiamo fare il nostro lavoro, partita importantissima per tutti. Una stagione per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto, andare in fondo alla Champions League. Per un club storico come il Milan deve essere normale arrivare in finale di Coppa Italia. Il mio nervosismo? Di queste cose ne parlerò a fine stagione, su quello che abbiamo fatto bene e meno bene”.

Foto: X Milan