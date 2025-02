Conceicao difende Theo: “L’eliminazione ha la mia faccia e non la sua”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Feyenoord.

Queste le sue parole: “La delusione è grande, siamo tutti arrabbiati. Abbiamo preparato questa partita per vincerla, non vedevo il modo in cui loro potevano tirare in porta. Abbiamo sbagliato diverse occasioni, siamo delusi e arrabbiati per come è andata questa partita. Di colpo ne abbiamo, adesso dobbiamo pensare al campionato e alla Coppa Italia. Dobbiamo lavorare di più e, se guardiamo Zagabria e oggi, abbiamo giocato parecchio tempo senza un giocatore. Oggi l’episodio di Theo ha cambiato una partita, fino a qual momento non avevano creato un’occasione e l’unico tiro è stato quello del gol”.

Sul rosso a Theo? “Nei 6 anni precedenti ho fatto 5 volte gli ottavi con il Porto. Ho fatto tanti errori e continuo a farli. La faccia di questa eliminazione è di Sergio Conceicao e non di Theo”.

Perché ha tolto Gimenez?

“Le decisioni sono mie, sono pagato per questo. E’ arrivato una settimana fa, lui era infortunato e ha giocato quello che ha giocato anche rischiando di farsi ancora male. La squadra era in 10, era un po’ più bassa. Sono scelto mie, se non arrivo agli obiettivi magari mi mandano via. Rispetto tanto le opinioni, principalmente di chi ha giocato a calcio”.

Qualche cambio poteva arrivare prima?

“Cambiare per cambiare non vale la pena, se i cambi danno qualcosa alla partita va bene e io devo capire cosa fare sul momento”.

Come la squadra è migliorabile?

“C’è da migliorare su tanti punti, soprattutto a livello mentale. Sono stato in Italia da calciatore, capisco la pressione. All’esterno l’ambiente di certo non aiuta i calciatori”.

Perché Theo è così intermittente?

“Lo conosco da tanto e so che può fare di più, come il suo allenatore”.

Foto: sito Porto