Conceicao: “Contro l’Inter vogliamo vincere per dimostrare la nostra forza”

10/02/2026 | 22:30:43

Francisco Conceicao, esterno offensivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando delle prossime sfide contro Inter e Galatasaray: “I nerazzurri sono in un momento molto buono ma abbiamo la qualità per vincere e dimostrare che siamo grandi. Sarà dura anche in Champions ma vogliamo andare agli ottavi”.

Come si trova con Spalletti? “Mi piace la fame di vincere, i risultati parlano per lui. Ma possiamo crescere ancora, abbiamo margini di miglioramento. Mi vedo alla Juve a lungo, per vincere titoli e fare grandi cose”.

Quali sono i vostri obiettivi? “Pensiamo partita per partita per stare più in alto possibile in classifica. Finalizziamo poco? Creiamo tanto e dobbiamo migliorare questo aspetto. Se non sblocchiamo subito la partita sale il nervosismo, invece segnando subito avremmo più fiducia”.

Foto: sito Juventus