Conceicao comincia con un pari la sua avventura all’Al Ittihad. Benzema sbaglia un rigore all’88’
17/10/2025 | 20:51:55
Comincia con un pareggio l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina dell’Al Ittihad. Finisce 1-1 la sfida contro Al Feiha.
L’Al-Ittihad è andato sotto nel punteggio al 45′ per effetto della rete di Sakala, per poi pareggiare al 64′ con Alghamdi. All’88’ ecco la chance per completare la rimonta: calcio di rigore di cui si incarica Karim Benzema che però si fa parare il tiro.
Foto: X Porto