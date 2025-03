Conceicao: “Champions ancora possibile per il Milan. Ibra? Non può giocare…”

Il tecnico del Milan Conceicao è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. L’allenatore ha rilanciato le ambizioni europee di rossoneri: “Se non ci crediamo, non ero qua. Abbiamo potuto lavorare diversamente da altre settimane con le partite ogni tre giorni. L’ambiente è buono e sano, con la voglia di fare un finale al livello del Milan”. Mentre sul ritorno di Ibra a Milanello: “Lui non può giocare domani. Con la dirigenza ci sentiamo tutti i giorni, niente da dire: loro sono sempre con la squadra. Abbiamo lavorato in un ambiente sano e buono, con tanta fame e la cosa più importante è la partita di domani. Io devo parlare di questo”

Foto: X Milan