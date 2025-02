Conceiçao cerca equilibrio contro il Feyenoord: Pulisic può partire dalla panchina

Il Milan questa sera, alle ore 18:45, è chiamato a compiere una vera e propria rimonta. Il Diavolo, infatti, dovrà ribaltare l’1-0 della gara d’andata contro un Feyenoord più battagliero che mai. Il club olandese cercherà di difendere con le unghie e con i denti il risultato, tentando anche di sfruttare gli spazi lasciati dai rossoneri per far male e allungare le distanze. Proprio per questo motivo, Conceiçao potrebbe lasciare in panchina Pulisic, dando spazio dal 1′ di gioco a Musah. Una mossa volta a dare maggiore equilibrio a una squadra già molto offensiva, vista la presenza di Leao, Joao Felix e Gimenez, con lo statunitense pronto a subentrare per spezzare i ritmi a gara in corso.

FOTO: Instagram Milan