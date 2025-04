Conceicao: “Buona settimana, ma Gimenez non recupera. Non siamo pronti per il 4-4-2”

Sergio Conceicao ha presentato in conferenza stampa l’impegno di domani sera del Milan a Udine. “Le partite si vincono dal primo all’ultimo minuto. È importante la concentrazione e di questo abbiamo parlato tra noi. È vero che dopo abbiamo regimato bene, ma dobbiamo stare focalizzati dall’inizio della partita. Ma abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti, ho avuto risposte e buone sensazioni. Speriamo che la partita di domani sia lo specchio di questa settimana di lavoro. Dobbiamo guardare ogni giorno per migliorarsi, ci sono da conquistare tre punti importanti a Udine. Non voglio mettere i giocatori e toglierli dopo mezz’ora, dipende anche dagli avversari. Maignan e il suo ritorno in Friuli? Mike deve concentrarsi sulla partita, mentre i tifosi dovranno supportare la squadra. Se ci saranno altre cose, saranno le autorità competenti a risolverle. Dove sarebbe il Milan se fossi arrivato a giugno? Se avessi queste doti da mago… Devo pensare molto a oggi, a domani, ma non lo so. Dobbiamo controllare la squadra preparandola al meglio, stiamo lavorando sul piano di entrare in partita molto forte. Walker è stato operato, non sappiamo per quanto tempo starà fuori. Non siamo una squadra pronta per il 4-4-2, non siamo ancora equilibrati con due punte, stiamo lavorando per riuscirci. A Jovic piace giocare, nei primi sei mesi ha avuto infortuni che non gliel’hanno permesso, con me ha avuto i suoi minuti. Gimenez non ha recuperato. Florenzi utile? Alessandro è un ragazzo con uno spirito fantastico, non si allena tutta la settimana e mi dispiace per è un giocatore di gruppo molto importante e con una grandissima mentalità. Spero che con il tempo sia in un’altra condizione per aiutare la squadra”.

Foto: sito Milan