Conceicao: “Avremmo meritato la vittoria. Cosa è mancato? Fare il secondo gol”

21/03/2026 | 23:22:28

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto le opportunità per fare il secondo, prima e dopo l’1-1. Meritavamo di più: fa male, perché la partita si poteva chiudere molto prima”.

Approccio diverso nel secondo tempo? “Siamo entrati, loro hanno fatto l’1-1 e poi si sono messi tutti dietro: così diventa difficile. Abbiamo creato per fare l’1-1, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare, la strada è ancora lunga”.

Piede più calibrato? “Questione di lavorare avere fiducia in me stesso. La mia qualità poi esce perché lavoro tanto, voglio aiutare di più la squadra”.

Foto: sito Juventus