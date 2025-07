Conceicao: “Avevo un piccolo fastidio, ma oggi sono al 100%. Il Real è una big, ma anche noi lo siamo”

01/07/2025 | 20:40:20

L’esterno offensivo della Juventus Francisco Conceicao ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Real Madrid valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, partendo dalle sue condizioni: “Perfetto, 100%. Avevo un piccolo fastidio, ma per oggi sto bene io e tutta la squadra. Dovremo fare il nostro lavoro per vincere”.

Sul Real: “Sappiamo che il Real è una grande squadra, ma lo siamo anche noi e dobbiamo fare il nostro lavoro”.

Infine: “Sono davanti e voglio fare gol, ma voglio aiutare la squadra”.

Foto: instagram Juve