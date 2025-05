Conceicao: “Allenare il Milan è un grande orgoglio, onoreremo la Coppa Italia”

13/05/2025 | 11:53:32

Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha letto una lettera al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In uno stralcio del suo messaggio, Conceicao ha commentato l’occasione ricevuta di tornare in Serie A per allenare i rossoneri: “Tornare in Italia per guidare una squadra prestigiosa come il Milan, che ha fatto la storia del calcio nazionale e internazionale e che porta con sé anche i valori e l’identità culturale di questo Paese, è motivo di grande orgoglio. Ogni giorno sentiamo il rispetto e l’ammirazione che il nome Milan evoca. Indossare questi colori significa portare con sé una parte della storia italiana, del suo stile, della sua passione. Ed è un onore che cerchiamo di meritare ogni giorno”. Sul trofeo che domani sera si giocheranno Milan e Bologna: “Le assicuro che scenderemo in campo con rispetto, con cuore, e con la volontà di onorare questo trofeo e ciò che rappresenta per il calcio italiano”.

FOTO: X Milan