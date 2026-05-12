Conceicao: “Al Milan ho avuto poco tempo. Non è facile allenare così”

12/05/2026 | 11:06:03

Sergio Conceicao, ex allenatore del Milan, ha parlato ad A Bola della sua recente esperienza al Milan la scorsa stagione.

Le sue parole: :Non è facile fare l’allenatore del Milan. È una squadra storicamente abituata a giocare stagioni di altissimo livello e a vincere le finali di Champions. Al tempo stesso, il momento era complicato. Ero stato chiamato per portare a termine un lavoro in cui Fonseca aveva trovato difficoltà, pur essendo anche lui un grandissimo allenatore. Ho trovato un gruppo che voleva lavorare: c’era la Supercoppa italiana in Arabia, abbiamo battuto Juve e Inter e l’abbiamo vinta”.

Quando ho firmato, conoscevo il calendario”, chiarisce però il lusitano. Sono comunque stati sei mesi positivi per lui, che sottolinea come siano state comunque disputate due finali. Una persa, che ma sarebbe potuta andare diversamente.

Foto: Instagram Milan