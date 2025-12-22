Conceicao: “Al Milan ambiente non buono, la dirigenza non mi ha supportato. La squadra era con me”

22/12/2025 | 15:09:46

Sergio Conceicao ha parlato del suo passato al Milan in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport: “C’era instabilità a livello societario, attorno alla squadra l’ambiente non era buono. Per questo mi tengo stretto ciò che abbiamo fatto. Inoltre, la dirigenza non mi ha supportato. Le faccio un esempio. Dopo aver vinto la Supercoppa giocammo col Cagliari. In quel periodo giravano già le voci che il club stesse seguendo altri allenatori. Io pensavo a lavorare e a vincere, col peso dei risultati. Non ho avuto tempo di lavorare a tutti i livelli. Sarei rimasto ma con alcuni cambiamenti. I giocatori non mi hanno tradito. Erano con me. L’ha detto anche Theo”.

Foto: X Milan