Conceicao ai tifosi: “Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci”
27/05/2026 | 23:43:33
Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha pubblicato un messaggio su Instagram rivolto ai tifosi dei bianconeri.
Le sue parole: “Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi.
Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l’anima di questo club, non lo meritate.
Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare.
Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci.
Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate.
Fino alla Fine “.
Foto: Instagram Juve