Conceiçao: “A Roma sarà dura. La Lazio ha qualità e Sarri è un tecnico esperto”

Il tecnico del Porto, Sergio Conceiçao, ha parlato a Sky dopo la vittoria dei suoi contro la Lazio.

Queste le sue parole: “I cambi di formazione erano stati pensati per vincere la partita. Nel primo tempo ci sono state alcune situazioni interessanti, abbiamo creato molto di più dell’avversario, un avversario di qualità, con giocatori e un allenatore di grande esperienza. Bisogna essere preparati, giovedì sarà difficile, contro una squadra di qualità”.

Cambi in corsa: “Con i 5 cambi è chiaro che comincia un’altra partita. Ci sono stati alcuni momenti in cui non abbiamo fatto bene, in cui abbiamo interpretato male alcune situazioni e questa può essere colpa mia. Fábio e Grujic erano ammoniti e ho deciso di velocizzare le corsie laterali con Galeno. Dobbiamo guardare lo stato fisico dei giocatori. Evanilson ha giocato tante partite consecutivamente, così come Taremi. Abbiamo un gruppo competitivo, in cui lavorano tutti per essere titolari; poi tocca a me scegliere, a seconda dell’avversario”.

Favoriti per la vittoria: “Vogliamo vincere ogni partita. Siamo un club che ha un certo curriculum in Europa. Non vale la pena pensare al traguardo finale quando abbiamo ancora tante battaglie davanti a noi. Per fare nomi ci sono il Barcellona, il Napoli, il Borussia, il Siviglia, tante grandi squadre”.

Sulla Lazio: “Qualificazione ancora aperta. La Lazio ha qualità e Sarri è un tecnico esperto. A Roma sarà dura ma andremo per vincere”.

