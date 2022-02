Con Dybala out Allegri convoca Soulè: è la prima volta in Champions per il 2003

Sono argentini entrambi, ma uno dei due non farà parte della lista dei convocati per l’andata degli ottavi di finale contro il Villarreal: Dybala, alle prese con l’ennesimo problema fisico della stagione, rimarrà a riposo mentre sarà Soulè, classe 2003 appena inserito in lista, a prendere il suo posto. Non da titolare, sia chiaro, ma il giovane prospetto della Juventus U23 potrebbe anche ritagliarsi il suo spazio a gara in corso. Nella Youth League ha già messo a referto due gol e un assist e adesso l’occasione di prendere parte alla gara valida per la Champions League dei “grandi”.

Foto: Twitter Juventus