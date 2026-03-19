Comuzzo: “Vincere aiuta a vincere: quando arrivano i risultati, cresce la serenità”

19/03/2026 | 21:42:14

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di finale di Conference League.

Le sue parole: “È stata una stagione travagliata sin dall’inizio, che stiamo cercando di rimettere in piedi anche grazie alla Conference. L’obiettivo è di andare fino in fondo: lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare e andare avanti il più possibile. Ogni partita rappresenta un’occasione per crescere come gruppo e consolidare il nostro gioco.”

Le aspettative su di te stanno aumentando. Come vivi questa crescita? “Ogni giorno cerco di migliorare in qualcosa e arrivare al giorno della partita per dare il massimo. È un lavoro lungo, basato sulla costanza e sulla voglia di imparare. Solo attraverso la continuità si può crescere davvero, e su questo sto concentrando tutte le mie energie, con il supporto dello staff e dei compagni più esperti.”

La Fiorentina sembra più serena nelle ultime uscite. Qual è la chiave di questa tranquillità? “La voglia di vincere la Conference c’è sempre stata, e lo abbiamo dimostrato. Si vede in campo, in ogni partita, sia in coppa che in campionato. Vincere aiuta a vincere: quando arrivano i risultati, cresce la serenità, la testa è più libera e tutto diventa più naturale. Stiamo trovando il giusto equilibrio e dobbiamo continuare così.”

Foto: sito Fiorentina