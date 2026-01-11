Comuzzo: “Per come si era messa la partita dovevamo portare a casa i 3 punti”

11/01/2026 | 18:01:19

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan.

Queste le sue parole: “Forse pensiamo di aver già vinto la partita, ma è proprio lì che prendiamo gol. Per come si era messa dovevamo vincerla, il campionato è ancora lungo e dobbiamo cercare di fare punti” La dedica del gol a Matilde vero? “Lei mi sta sempre vicino, così come la mia famiglia. Sarei stato ancora più importante per la vittoria”.

Foto: sito Fiorentina