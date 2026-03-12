Comuzzo: “Non pensiamo alla Cremonese. Conference League importante per un posto in Europa”

12/03/2026 | 20:26:45

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, ha parlato a Sky Sport nel pregara della sfida contro il Rakow.

Queste le sue parole: “Non possiamo sottovalutare la partita. Loro sono forti, non hanno mai perso in Conference. Dobbiamo entrare in campo con l’atteggiamento giusto. Dobbiamo cercare di non prendere gol”.

Non dovete pensare alla Cremonese. “Dobbiamo essere lucidi e restare concentrati, al campionato penseremo dai domani. Ora abbiamo la possibilità di giocare la Conference, anche perché è l’unico accesso all’Europa per la prossima stagione”.

Ti aspettavi di più da te stesso? “Dopo l’anno scorso le aspettative erano cresciute, con il lavoro si può migliorare. Mi aspetto un finale in crescendo sia per la Fiorentina che per me stesso”.

