Comuzzo: “Mi è dispiaciuto lasciare Firenze, ci sono rimasto male. Oggi pensavo a vincere”

05/09/2026 | 18:25:55

Comuzzo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Firenze: “Se mi è dispiaciuto andarmene? Abbastanza, un po’ ci sono rimadto male pur consapevole della nuova sfida con una squadra storica. Tornare qui dopo 7 anni è stata un’emozione unica. Non posso dire che non fossi emozionato. Poi ho pensato alla partita e a vincerla. Col mercato finito sono arrivati giocatori che ci danno qualcosa in più. Ora serve creare alchimia e oggi l’abbiamo fatto. Ripartiamo da questa partita”.

foto sito torino